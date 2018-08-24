Визначились суперниці Світоліної та Цуренко на старті US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. За підсумками жеребкування Відкритого чемпіонату США з тенісу стали відомими пари першого кола основної сітки турніру, повідомляє УНН з посиланням на US Open.
Сьома сіяна українка Еліна Світоліна буде змагатися із 79-ю ракеткою світу Сачією Вікері із США. Кращим виступом Світоліної на US Open є минулорічний – четверте коло.
Другий номер жіночого тенісу країни Леся Цуренко позмагається із 38-м номером світу Елісон Ван Ейтванк з Бельгії. Тенісистки зіграли один очний матч ще в 2013-му, тоді виграш дістався нашій землячці.
Відзначимо, що на Катерину Бондаренко очікує баталія із 70-ю ракеткою у світі білорускою Вірою Лапко, Катерина Козлова протистоятиме іспанці Ларі Арруабарреною. Також 18-річна Даяна Ястремська проведе дебютний поєдинок в основних сітках турнірів Великого Шолому із однією із переможниць кваліфікаційних змагань.
Нагадаємо, що вперше за десять років жоден тенісист з України не виступить в основній сітці US Open.