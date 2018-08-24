Определились соперницы Свитолиной и Цуренко на старте US Open

Седьмая сеяная украинка Элина Свитолина сразится с 79-той ракеткой мира Сачи Викери из США. Лучшим выступлением Свитолиной на US Open является прошлогодний - четвертый круг.



Второй номер женского тенниса страны Леся Цуренко поборется с 38-м номером мира Элисон Ван Ейтванк из Бельгии. Теннисистки сыграли один очный матч еще в 2013-м, тогда выигрыш достался нашей землячке.



Отметим, что на Екатерину Бондаренко ожидает баталия с 70-й ракеткой в ​​мире белорусской Верой Лапко, Екатерина Козлова будет противостоять испанке Ларри Арруабаррена. Также 18-летняя Даяна Ястремская проведет дебютный поединок в основных сетках турниров Большого Шлема с одной из победительниц квалификационных соревнований.



Напомним, что впервые за десять лет ни один теннисист из Украины не выступит в основной сетке US Open.