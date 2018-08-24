Определились соперницы Свитолиной и Цуренко на старте US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. По итогам жеребьевки Открытого чемпионата США по теннису стали известными пары первого круга основной сетки турнира, сообщает УНН со ссылкой на US Open.
Седьмая сеяная украинка Элина Свитолина сразится с 79-той ракеткой мира Сачи Викери из США. Лучшим выступлением Свитолиной на US Open является прошлогодний - четвертый круг.
Второй номер женского тенниса страны Леся Цуренко поборется с 38-м номером мира Элисон Ван Ейтванк из Бельгии. Теннисистки сыграли один очный матч еще в 2013-м, тогда выигрыш достался нашей землячке.
Отметим, что на Екатерину Бондаренко ожидает баталия с 70-й ракеткой в мире белорусской Верой Лапко, Екатерина Козлова будет противостоять испанке Ларри Арруабаррена. Также 18-летняя Даяна Ястремская проведет дебютный поединок в основных сетках турниров Большого Шлема с одной из победительниц квалификационных соревнований.
Напомним, что впервые за десять лет ни один теннисист из Украины не выступит в основной сетке US Open.