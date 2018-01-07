Визначились склади збірних України на естафетні біатлонні гонки в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні Оберхоф (Німеччина) прийматиме дві естафетні гонки (у жінок і чоловіків) у рамках заключного змагального дня четвертого етапу Кубка світу з біатлону, інформує УНН з посиланням на прес-службу Федерації біатлону України.
Спочатку на трасу вийдуть представниці прекрасної статі. Склад “жовто-блакитних” має наступний вигляд: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко і Олена Підгрушна.
Чоловічий ростер України під орудою словацького фахівця Юрая Санітри виглядає так — Артем Тищенко, Артем Прима, Володимир Сємаков і Дмитро Підручний.
Як повідомляв УНН, на етапі в Обергофі Віті Семеренко вдалося завоювати “бронзу”, а Підручний двічі фінішував в топ-10.