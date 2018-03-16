Визначились пари плей-оф чоловічої Суперліги України з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Матчами 14-го туру підбіг до завершення перший етап чоловічої волейбольної Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на ФВУ.
Лідери чемпіонату “Локомотив” та “Барком-Кажани” одержали чергові перемоги. “Локомотив” обіграв 3:0 по сетам “Дніпро”, а “Барком” здолав “Буревісник” 3:1. В інших баталіях “Вінниця” вдома поступилася “Юридичній академії” 3:0, а “Новатор” переміг “Серце Поділля” — 3:1.
Отже, 24 і 28 березня (а в разі нічийного рахунку, то і 29 березня) в 1/4 фіналу турніру силами поміряються: “Локомотив” (1) — КП ВК “Дніпро” (8), “Барком-Кажани” (2) — “Буревісник-ШВСМ” (7), “Новатор” (3) — “Юридична академія” (6) та ВК “МХП-Вінниця” (4) — “Серце Поділля” (5).
Додамо також, діючим чемпіоном країни є харківський “Локомотив”.