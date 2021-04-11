Визначились чемпіонки України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У столичному ПС "Венето" пройшов третій поєдинок фінальної серії жіночої української Суперліги з баскетболу в якому "Київ-баскет" приймав "Прометей", передає УНН з посиланням на ФБУ.
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“Прометей” виграв три із чотирьох чвертей та гарантував собі позитивний підсумковий результат — 86:75.
“Прометей” зміг перемогти у трьох матчах фінальної серії поспіль і забрати титул чемпіона України у “Київ-Баскета”.
Варто відзначити, що для “Прометея” це перший в історії сезон у Суперлізі України.
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