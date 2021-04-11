Визначились чемпіонки України з баскетболу

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“Прометей” виграв три із чотирьох чвертей та гарантував собі позитивний підсумковий результат — 86:75.

“Прометей” зміг перемогти у трьох матчах фінальної серії поспіль і забрати титул чемпіона України у “Київ-Баскета”.

Варто відзначити, що для “Прометея” це перший в історії сезон у Суперлізі України.

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