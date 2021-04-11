Определились чемпионки Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В столичном ГС "Венето" прошел третий поединок финальной серии женской украинской Суперлиги по баскетболу в котором "Киев-баскет" принимал "Прометей", передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
“Прометей” выиграл три из четырех четвертей и гарантировал себе положительный итоговый результат — 86:75.
“Прометей” смог победить в трех матчах финальной серии подряд и забрать титул чемпиона Украины в “Киев-Баскет”.
Стоит отметить, что для “Прометея” это первый в истории сезон в Суперлиге Украины.
Напомним
Наставник сборной Чехии по баскетболу возглавил мужской БК “Прометей”. Наставник сборной Чехии по баскетболу возглавил украинский клуб.