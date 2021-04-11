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Определились чемпионки Украины по баскетболу

Определились чемпионки Украины по баскетболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В столичном ГС "Венето" прошел третий поединок финальной серии женской украинской Суперлиги по баскетболу в котором "Киев-баскет" принимал "Прометей", передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

“Прометей” выиграл три из четырех четвертей и гарантировал себе положительный итоговый результат — 86:75.

“Прометей” смог победить в трех матчах финальной серии подряд и забрать титул чемпиона Украины в “Киев-Баскет”.

Стоит отметить, что для “Прометея” это первый в истории сезон в Суперлиге Украины.

Напомним

Наставник сборной Чехии по баскетболу возглавил мужской БК “Прометей”. Наставник сборной Чехии по баскетболу возглавил украинский клуб.

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