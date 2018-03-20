Визначилась бригада арбітрів на майбутній спаринг збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Стала відома суддівська бригада, яка буде обслуговувати перший товариський матч збірної України у 2018 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Зустріч із Саудівською Аравією, яка відбудеться 23 березня на Муніципальному стадіоні Марбельї, довірено судити досвідченому 44-річному іспанському рефері Альберто Ундіано Мальєнко. На лініях йому будуть допомагати співвітчизники — Роберто Алонсо Фернандес та Хав’єр Агілар Родрігес. Резервним рефері виступить Хав’єр Естрада Фернандес.
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Памплонець Мальєнко отримав статус арбітра ФІФА у 2004 році. У 26 років він став наймолодшим суддею, якому було довірено обслуговувати поєдинки елітного дивізіону чемпіонату Іспанії. Вершиною його кар’єри залишається робота на фінальному турнірі чемпіонату світу 2010 року, що проходив у ПАР.
Зазначимо, що зі збірною України Мальєнко ще не перетинався. Проте нещодавно цей іспанський рефері працював на матчі за участі українського клубу – у матчі з "Ромою" "Шахтар" поступився 0:1 та вилетів з Ліги чемпіонів. Натомість 17 жовтня 2017 року саме він був головним арбітром поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів "Фейєноорд" — "Шахтар", який закінчився перемогою гостей з рахунком 2:1.
Додамо також, після контрольної гри з аравійцями наші футболісти змагатимуться з Японією 27 березня.