Определилась бригада арбитров на предстоящий спарринг сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Стала известна судейская бригада, которая будет обслуживать первый товарищеский матч сборной Украины в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
Встречу с Саудовской Аравией, которая состоится 23 марта на Муниципальном стадионе Марбельи, доверено судить опытному 44-летнему испанскому рефери Ундиано Мальенко. На линиях ему будут помогать соотечественники - Роберто Алонсо Фернандес и Хавьер Агилар Родригес. Резервным рефери выступит Хавьер Эстрада Фернандес.
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Памплонец Мальенко получил статус арбитра ФИФА в 2004 году. В 26 лет он стал самым молодым судьей, которому было доверено обслуживать поединки элитного дивизиона чемпионата Испании. Вершиной его карьеры остается работа на финальном турнире чемпионата мира 2010 года, проходившем в ЮАР.
Отметим, что со сборной Украины Мальенко еще не пересекался. Однако недавно этот испанский рефери работал на матче с участием украинского клуба - в матче с "Ромой" "Шахтер" уступил 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов. Зато 17 октября 2017 года именно он был главным арбитром поединка группового раунда Лиги чемпионов "Фейеноорд" - "Шахтер", который закончился победой гостей со счетом 2:1.
Добавим также, после контрольной игры с аравийцами наши футболисты сразятся с Японией 27 марта.