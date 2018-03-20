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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 24774 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 81711 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Определилась бригада арбитров на предстоящий спарринг сборной Украины

Определилась бригада арбитров на предстоящий спарринг сборной Украины

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Стала известна судейская бригада, которая будет обслуживать первый товарищеский матч сборной Украины в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.

Встречу с Саудовской Аравией, которая состоится 23 марта на Муниципальном стадионе Марбельи, доверено судить опытному 44-летнему испанскому рефери Ундиано Мальенко. На линиях ему будут помогать соотечественники - Роберто Алонсо Фернандес и Хавьер Агилар Родригес. Резервным рефери выступит Хавьер Эстрада Фернандес.

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Памплонец Мальенко получил статус арбитра ФИФА в 2004 году. В 26 лет он стал самым молодым судьей, которому было доверено обслуживать поединки элитного дивизиона чемпионата Испании. Вершиной его карьеры остается работа на финальном турнире чемпионата мира 2010 года, проходившем в ЮАР.

Отметим, что со сборной Украины Мальенко еще не пересекался. Однако недавно этот испанский рефери работал на матче с участием украинского клуба - в матче с "Ромой" "Шахтер" уступил 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов. Зато 17 октября 2017 года именно он был главным арбитром поединка группового раунда Лиги чемпионов "Фейеноорд" - "Шахтер", который закончился победой гостей со счетом 2:1.

Добавим также, после контрольной игры с аравийцами наши футболисты сразятся с Японией 27 марта.

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