Військового комісара затримали на хабарі у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Комісара та головного спеціаліста одного з районних військових комісаріатів Дніпра затримали на хабарі. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Здирники вимагали від підприємця талони на паливо загальною вартістю 15 тисяч гривень за видачу документів з відміткою про зняття з військового обліку транспорту приватного підприємства.
Оперативники спецслужби затримали хабарників під час одержання неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (отримання хабара) КК України. Тривають слідчі дії.