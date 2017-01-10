Военного комиссара задержали на взятке в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра задержали на взятке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тыс. гривен за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия.
Оперативники спецслужбы задержали взяточников при получении неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины. Продолжаются следственные действия.