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Військовий на Чернігівщині продавав елементи динамічного захисту танків

Військовий на Чернігівщині продавав елементи динамічного захисту танків

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У Чернігівській області затримано військовослужбовця, який намагався продати демонтовані елементи динамічного захисту до танків Т-64БМ “Булат”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

“19 березня під час проведення невідкладних слідчо-розшукових дій в рамках досудового розслідування у кримінальному проваджені за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України викрито та припинено злочинну діяльність військовослужбовця-контрактника 1 окремої танкової бригади Оперативного командування “Північ”, — написав Лисенко.

За його словами, затриманий, водій танкової роти, зняв і продав цивільному громадянину за 11 тисяч гривень 32 лінійних кумулятивних заряди з вибуховою речовиною, таким чином послабивши боєздатність танкового підрозділу. Вказані заряди типу ХСЧКВ 34 використовуються у модулях динамічного захисту танків “Ніж” українського виробництва.

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Попередньо встановлено, що вказані заряди були демонтовані з кількох танків Т-64БМ “Булат” на території військової частини та винесені з метою продажу.

Варто зазначити, що “Ніж” — це модульний комплекс динамічного захисту третього покоління, який є українською розробкою. Комплекс призначений для захисту бойових машин та стаціонарних об’єктів від бронебійних снарядів, кумулятивних засобів ураження та ударно-кумулятивних боєприпасів типу “ударне ядро”.

Контейнери з вибуховою речовиною та грошові кошти вилучено в ході оперативної закупки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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