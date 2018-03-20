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Военный в Черниговской области продавал элементы динамической защиты танков

Военный в Черниговской области продавал элементы динамической защиты танков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Черниговской области задержан военнослужащий, который пытался продать демонтированы элементы динамической защиты к танкам Т-64БМ "Булат". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"19 марта во время проведения неотложных следственно-розыскных действий в рамках досудебного расследования в уголовном движимы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины разоблачена и прекращена преступная деятельность военнослужащего-контрактника 1 отдельной танковой бригады оперативного командования "Север", - написал Лысенко.

По его словам, задержанный водитель танковой роты, снял и продал гражданском гражданину по 11 000 гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, таким образом ослабив боеспособность танкового подразделения. Указанные заряды типа ХСЧКВ 34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства.

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Предварительно установлено, что указанные заряды были демонтированы из нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории военной части и вынесены с целью продажи.

Стоит отметить, что "Нож" - это модульный комплекс динамической защиты третьего поколения, который является украинской разработкой. Комплекс предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов типа "ударное ядро".

Контейнеры с взрывчатым веществом и денежные средства изъяты в ходе оперативной закупки.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

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