Військовий літак впав у море в Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Навчальний літак Mirage 2000 грецьких ВПС впав у море у 9 кілометрах від грецького острова Скірос. Про це повідомляє УНН з посиланням на Militaire.gr.
Видання повідомляє, що літак повертався після операції перехоплення в Егейському морі.
Зараз ведуться пошуки пілота.
Відмічається, що у даному регіоні багато турецьких підлодок.
Як повідомляє УНН, вчора в Алжирі розбився військовий літак, в результаті чого загинули 257 осіб. Літак впав в місті Буфарік, який знаходиться в 30 кілометрах від столиці Алжиру, попередня причина катастрофи поки не відома.