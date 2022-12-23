Військові США: шістьох терористів убито внаслідок авіаудару в Сомалі

Деталі

У заяві командного центру, який відповідає за Африку, повідомляється, що напад стався в п'ятницю в невеликому містечку Адалі приблизно за 250 кілометрів на північ від столиці Могадішо в районі Середній Шабеллі.

У четвер, уряд Сомалі оголосив, що цей регіон повністю звільнений від бойовиків «Аш-Шабааб».

Доповнення

Американські військові неодноразово атакували цілі «Аш-Шабааб» у Сомалі за погодженням з урядом - переважно за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Сомалі - це країна на Африканському Розі з населенням близько 16 мільйонів людей, яка роками стрясається від нападів та насильства.

Протягом кількох місяців уряд проводить військову операцію проти «Аш-Шабааб». Ісламістські екстремісти контролюють більшу частину центральної частини Сомалі, а також південь країни.

За підтримки озброєних кланів та цивільних осіб військовим нещодавно вдалося досягти значних територіальних успіхів за рахунок «Аш-Шабааб».