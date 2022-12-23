Військові США: шістьох терористів убито внаслідок авіаудару в Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Американські військові заявили, що внаслідок авіаудару в Сомалі було знищено шістьох бойовиків терористичного угруповання «Аш-Шабааб». Про це УНН інформує посилаючись на агентство dpa.
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У заяві командного центру, який відповідає за Африку, повідомляється, що напад стався в п'ятницю в невеликому містечку Адалі приблизно за 250 кілометрів на північ від столиці Могадішо в районі Середній Шабеллі.
У четвер, уряд Сомалі оголосив, що цей регіон повністю звільнений від бойовиків «Аш-Шабааб».
Доповнення
Американські військові неодноразово атакували цілі «Аш-Шабааб» у Сомалі за погодженням з урядом - переважно за допомогою безпілотних літальних апаратів.
Сомалі - це країна на Африканському Розі з населенням близько 16 мільйонів людей, яка роками стрясається від нападів та насильства.
Протягом кількох місяців уряд проводить військову операцію проти «Аш-Шабааб». Ісламістські екстремісти контролюють більшу частину центральної частини Сомалі, а також південь країни.
За підтримки озброєних кланів та цивільних осіб військовим нещодавно вдалося досягти значних територіальних успіхів за рахунок «Аш-Шабааб».