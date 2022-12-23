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Военные США: шесть террористов убиты в результате авиаудара в Сомали

Военные США: шесть террористов убиты в результате авиаудара в Сомали

Киев • УНН

 • 370968 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Американские военные заявили, что в результате авиаудара в Сомали были уничтожены шесть боевиков террористической группировки «Аш-Шабааб». Об этом УНН информирует ссылаясь на агентство dpa.

Детали

В заявлении командного центра, отвечающего за Африку, сообщается, что нападение произошло в пятницу в небольшом городке Адали примерно в 250 километрах к северу от столицы Могадишо в районе Средней Шабелли.

В четверг, правительство Сомали объявило, что этот регион полностью освобожден от боевиков «Аш-Шабааб».

Дополнение

Американские военные неоднократно атаковали цели «Аш-Шабааб» в Сомали по согласованию с правительством – преимущественно с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Сомали – это страна на Африканском Роге с населением около 16 миллионов человек, которая годами сотрясается от нападений и насилия.

В течение нескольких месяцев правительство проводит военную операцию против «Аш-Шабааба». Исламистские экстремисты контролируют большую часть сомалийской центральной части, а также юг страны.

При поддержке вооруженных кланов и гражданских лиц военным недавно удалось добиться значительных территориальных успехов за счет «Аш-Шабааб».

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