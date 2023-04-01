Військові прогалини Німеччини не будуть повністю усунуті до 2030 року - міністр оборони

Цитата

"Ми всі знаємо, що існуючі прогалини не можуть бути повністю усунуті до 2030 року. Ось чому ми маємо розставити пріоритети", - сказав Пісторіус газеті Welt am Sonntag.

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Один із таких пріоритетів, з його слів, - захист східного флангу НАТО. "Для нас це означає створення до 2025 року повністю оснащеної дивізії та внесення відповідного внеску в сили реагування НАТО", - сказав Пісторіус.

"Перед бундесвером стоять три завдання: оборона країни та альянсу, а також міжнародні кризові операції. Це потребує навичок, підкріплених матеріальною частиною та кадрами", - пояснив Пісторіус, маючи на увазі високий попит у бундесвері.

Як зазначає видання, постачання зброї в Україну призвело до виникнення прогалин у бундесвері. Наприкінці січня Пісторіус заявив, що проведе переговори із представниками військової промисловості.

Доповнення

Міністр оборони Німеччини заперечив, що в німецькій армії панує безлад.