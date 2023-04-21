Військова допомога Україні: у Пентагоні пояснили, чому системи ППО важливіші F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сполучені Штати роблять ставку на постачання Україні систем ППО. Питання передачі винищувачів F-16 є політичним. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час брифінгу за підсумками зустрічі “Рамштайн”, передає УНН.
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"Йдеться про контроль над повітряним простором. Яким чином здійснювати цей контроль? Для того, щоб запобігти атакам росії зараз, ми робимо ставку на потужні системи ППО. Зазвичай, найбільше страждають окуповані території або нещодавно звільнені. Ми розуміємо, що дуже багато ракет продовжують випускати саме там", - заявив Міллі.
Деталі
Він зазначив, що росія “обережно поводиться з ракетами”, тому що розуміє ефективність роботи ППО на території України.
"Це найважливіше завдання зараз. Потужні системи ППО даються для того, щоб українці контролювали повітряний простір. Коли ми говоримо про винищувачі, то для цього необхідне потужне навчання для пілотів, і зараз, якщо ми порівнюємо, скільки часу маємо в нас, ми його використовуємо оптимально і фокусуємося на ППО", - наголосив він.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що пріоритетом номер один у допомозі Україні є поставка систем протиповітряної оборони.
Також США досягли спочатку поставлених цілей щодо забезпечення танками і снарядами Збройних Сил України.