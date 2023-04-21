Военная помощь Украине: в Пентагоне объяснили, почему системы ПВО важнее F-16

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соединенные Штаты делают ставку на поставку Украине систем ПВО. Вопрос передачи истребителей F-16 является политическим. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время брифинга по итогам встречи “Рамштайн”, передает УНН.

Цитата

"Речь идет о контроле над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль? Для того, чтобы предотвратить атаки россии сейчас, мы делаем ставку на мощные системы ПВО. Обычно, больше всего страдают оккупированные территории или недавно освобожденные. Мы понимаем, что очень много ракет продолжают выпускать именно там", - заявил Милли.

Детали

Он отметил, что россия “осторожно обращается с ракетами”, потому что понимает эффективность работы ПВО на территории Украины.

"Это самая важная задача сейчас. Мощные системы ПВО даются для того, чтобы украинцы контролировали воздушное пространство. Когда мы говорим об истребителях, то для этого необходимо мощное обучение для пилотов и сейчас если мы сравниваем сколько времени есть у нас - мы его используем оптимально и фокусируемся на ПВО", - подчеркнул он.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что приоритетом номер один в помощи Украине является поставка систем противовоздушной обороны.

Также США достигли изначально поставленные цели по обеспечению танками и снарядами Вооруженных Сил Украины.

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