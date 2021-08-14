Військова авіація РФ провела тренування в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇА. 14 серпня. УНН. Окупаційні війська провели масштабні авіаційні тренування в окупованому Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на російське інформагентство ТАСС.
Сили авіації Чорноморського флоту Росії та екіпажі штурмовиків Південного військового округу Росії під час навчань завдали бомбових і ракетних ударів по наземних цілях умовного противника на полігоні Опук в окупованому Криму.
“Екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24 морської авіації Чорноморського флоту і штурмовиків Су-25 зі складу об’єднання ВПС і ППО Південного військового округу провели льотно-тактичне навчання з завданням ракетно-бомбових ударів по наземних цілях умовного противника на морському узбережжі на полігоні Опук під Феодосією”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що “екіпажі виконали пуски ракет і бомбометання по мішенях, що імітує командні пункти управління військами противника та елементи протидесантної оборони”. До навчань залучили більш ніж десяток літаків.
9 серпня в Росії та Україні почалися масштабні військові навчання.