Вивезення зерна через порти Криму: рф використовує ростовські зерновози - ЗМІ

Деталі

На території зернового терміналу морського порту Феодосії помічені вагони, марковані логотипом цієї фірми.

Біля воріт порту припарковано вантажні автомобілі для перевезення зерна, також із логотипом ТОВ «Агро-Фрегат».

Назва цієї компанії фігурує у розслідуванні українського посольства в Лівані про перевезення українського зерна, яке росія транспортувала на сирійському балкері до порту Тріполі.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Фрегат» зареєстровано у 2019 році в Батайську Ростовської області росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рашисти використовують окупований Крим, як пункт логістики збуту викраденого зерна

Додамо

Як повідомляли раніше Крим.Реалії, сирійське судно LAODICEA було помічене у морському торговому порту Феодосії, закритому Україною для міжнародного судноплавства після окупації Криму в 2014 році. Пізніше це судно з вантажем, ймовірно, українського зерна прибуло до ліванського порту Тріполі, але покинуло його після того, як українське посольство в Лівані надало докази того, що зерно було вивезене з окупованих українських територій.