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Вывоз зерна через порты Крыма: рф использует ростовские зерновозы - СМИ

Киев • УНН

 • 154829 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Для погрузки зерна на иностранные суда в Феодосийском порту в оккупированном Крыму используют зерновозы ростовского ООО «Агро-Фрегат», сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Вывоз зерна через порты Крыма: рф использует ростовские зерновозы - СМИ

Детали

На территории зернового терминала Феодосийского морского порта замечены вагоны, маркированные логотипом этой фирмы.

У ворот порта припаркованы грузовые автомобили для перевозки зерна, также с логотипом ООО «Агро-Фрегат».

Название этой компании фигурирует в расследовании украинского посольства в Ливане о перевозке украинского зерна, которое россия транспортировала на сирийском балкере в порт Триполи.

Согласно информации из открытых источников, общество с ограниченной ответственностью «Агро-Фрегат» зарегистрировано в 2019 году в Батайске Ростовской области россии.

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Добавим

Как сообщали ранее Крым.Реалии, сирийское судно LAODICEA было замечено в морском торговом порту Феодосии, закрытом Украиной для международного судоходства после оккупации Крыма в 2014 году. Позже это судно с грузом, вероятно, украинское зерно прибыло в ливанский порт Триполи, но покинуло его после того, как украинское посольство в Ливане предоставило доказательства того, что зерно было вывезено с оккупированных украинских территорий.

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