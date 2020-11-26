Віце-прем’єр Уруський хоче передати виробника бойових ракет міністерству без допуску до держтаємниці – StateWatch
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр Олег Уруський хоче передати до сфери управління очолюваного ним Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості три державні підприємства: "Павлоградський хімічний завод", "Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки" та Український центр "Безпека". Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на проект розпорядження Кабміну та результати власного моніторингу діяльності Мінстратегпрому, передає УНН.
Зазначається, що штат міністерства досі не сформовано. Лише днями завершений відбір у відділ секретно-режимної роботи, який не почав повноцінно працювати. Тож робота Павлоградського хімічного заводу, який у рамках державного оборонного замовлення бере участь у виготовленні ракет "Вільха", може бути заблокована, впевнені у StateWatch.
У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначається, що до основних завдань Мінстратегпрому віднесено забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері державної промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі.
"У зв’язку з цим виникла необхідність віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств та установ до сфери управління Мінстратегпрому з метою збереження належного державного контролю та управління ними на етапі наступних трансформацій у галузях, віднесених до сфери відання Мінстратегпрому", - йдеться у документі.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Уруський через авіаційні асоціації намагається отримати контроль над ДП "Антонов" та ще 5 прибутковими авіабудівними підприємствами.
Раніше УНН писав, що втручання віце-прем’єра Уруського у діяльність приватного авіабудівного підприємства "Мотор Січ" може свідчити про можливу корупційну складову на найвищому політичному рівні.