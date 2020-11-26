Віце-прем’єр Уруський хоче передати виробника бойових ракет міністерству без допуску до держтаємниці – StateWatch

Зазначається, що штат міністерства досі не сформовано. Лише днями завершений відбір у відділ секретно-режимної роботи, який не почав повноцінно працювати. Тож робота Павлоградського хімічного заводу, який у рамках державного оборонного замовлення бере участь у виготовленні ракет "Вільха", може бути заблокована, впевнені у StateWatch.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначається, що до основних завдань Мінстратегпрому віднесено забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері державної промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі.

"У зв’язку з цим виникла необхідність віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств та установ до сфери управління Мінстратегпрому з метою збереження належного державного контролю та управління ними на етапі наступних трансформацій у галузях, віднесених до сфери відання Мінстратегпрому", - йдеться у документі.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Уруський через авіаційні асоціації намагається отримати контроль над ДП "Антонов" та ще 5 прибутковими авіабудівними підприємствами.

Раніше УНН писав, що втручання віце-прем’єра Уруського у діяльність приватного авіабудівного підприємства "Мотор Січ" може свідчити про можливу корупційну складову на найвищому політичному рівні.