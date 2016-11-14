Віце-прем'єр назвала головний бар'єр для надання безвізу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні головним бар'єром надання Україні безвізу є прийняття рішення інституціями ЄС щодо процедури призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Про це під час конференції повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
“М’яч на половині поля європейських інститутів. Ми загрузли на процедурі механізму призупинення дії безвізового режиму щодо третіх країн. Ми сподіваємося, що далі ЄС буде приймати рішення щодо України, які засновані на цінностях”, — сказала вона.