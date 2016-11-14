Вице-премьер назвала главный барьер для предоставления безвиза Украине

"Мяч на половине поля европейских институтов. Мы погрязли в процедуре механизма приостановления действия безвизового режима в отношении третьих стран. Мы надеемся, что дальше ЕС будет принимать решение относительно Украины, которые основаны на ценностях", - сказала она.