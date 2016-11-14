Вице-премьер назвала главный барьер для предоставления безвиза Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На сегодня главным барьером предоставления Украине безвизова является принятие решения институтами ЕС по процедуре приостановления безвизового режима ЕС с третьими странами. Об этом во время конференции сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.
"Мяч на половине поля европейских институтов. Мы погрязли в процедуре механизма приостановления действия безвизового режима в отношении третьих стран. Мы надеемся, что дальше ЕС будет принимать решение относительно Украины, которые основаны на ценностях", - сказала она.