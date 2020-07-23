Віце-чемпіон України підписав баскетболіста "Хіміка"

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КИЇВ. 23 липня. УНН. БК “Київ-Баскет” продовжив комплектацію до наступного сезону. Черговим новачком “жовто-чорних” став 22-річний форвард южненського “Хіміка” Артем Ковальов. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.

Ковальов в сезоні 2019/20 набирав в середньому 7,8 очок, робив 4,3 підбирання та 0,9 передач в 25 матчах Суперліги.

Минулого року у складі студентської збірної України Ковальов посів друге місце на Універсіаді, а також викликався до дорослої збірної країни. В клубній системі южненців форвард перебував шість років.

Нагадаємо, що раніше кияни підписали американських легіонерів Брюса Мейсі, Брендона Янга, а також українського форвард Євгена Сахнюка.

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