Віце-чемпіон України підписав баскетболіста "Хіміка"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. БК “Київ-Баскет” продовжив комплектацію до наступного сезону. Черговим новачком “жовто-чорних” став 22-річний форвард южненського “Хіміка” Артем Ковальов. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.
Ковальов в сезоні 2019/20 набирав в середньому 7,8 очок, робив 4,3 підбирання та 0,9 передач в 25 матчах Суперліги.
Минулого року у складі студентської збірної України Ковальов посів друге місце на Універсіаді, а також викликався до дорослої збірної країни. В клубній системі южненців форвард перебував шість років.
Нагадаємо, що раніше кияни підписали американських легіонерів Брюса Мейсі, Брендона Янга, а також українського форвард Євгена Сахнюка.