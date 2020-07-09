Віце-чемпіон України підписав баскетболіста з чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. БК “Київ-Баскет” підсилився українським бігменом 25-річним важким форвардом/центровим Євгеном Сахнюком, передає УНН з посиланням на прес-службу киян.
Українець уклав угоду з “Київ-Баскетом” на наступний сезон. Минулого сезону, виступаючи за клуб “Зорнотза” у третьому іспанському дивізіоні, він зіграв 21 матч, у котрих набирав 13,2 очка, робив 7,1 підбирання та 1,3 блокшоти за матч, проводячи по 26 хвилин на майданчику.
Примітно, що Євген є вихованцем київського баскетболу. Він починав свій шлях у дублі БК “Київ”, після котрого транзитом через чеську “GBA Sparta Praha” потрапив до NCAA. В Америці Сахнюк виступав за коледжі “Ла Салль” та “Джефферсон”.
На міжнародному рівні Сахнюк пройшов усі щаблі молодіжного баскетболу, виступаючи за збірні України U16, U18 та U20 на чемпіонатах Європи. З останньою на континентальній першості у дивізіоні В у 2014 році Сахнюк виграв бронзові медалі, та допоміг українській команді підвищитися у класі.
Як повідомляв УНН, віце-чемпіон України продовжив контракт із одним зі своїх гравців.