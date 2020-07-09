Вице-чемпион Украины подписал баскетболиста из чемпионата Испании

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КИЕВ. 8 июля. УНН. БК "Киев-Баскет" усилился украинским бигменом 25-летним тяжелым форвардом/центровым Евгением Сахнюком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

Украинец заключил соглашение с “Киев-Баскет” на следующий сезон. В прошлом сезоне, выступая за клуб “Зорнотза” в третьем испанском дивизионе, он сыграл 21 матч, в которых набирал 13,2 очка, делал 7,1 подбора и 1,3 блокшота за матч, проводя по 26 минут на площадке.

Примечательно, что Евгений является воспитанником киевского баскетбола. Он начинал свой путь в дубле БК “Киев”, после которого транзитом через чешскую “GBA Sparta Praha” попал в NCAA. В Америке Сахнюк выступал за колледже “Ла Салль” и “Джефферсон”.

На международном уровне Сахнюк прошел все ступени молодежного баскетбола, выступая за сборные Украины U16, U18 и U20 на чемпионатах Европы. С последней на континентальном первенстве в дивизионе В в 2014 году Сахнюк выиграл бронзовые медали, и помог украинской команде повыситься в классе.

Как сообщал УНН, вице-чемпион Украины продлил контракт с одним из своих игроков.

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