Вице-чемпион Украины подписал баскетболиста "Химика"

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 5710 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 18096 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104906 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114284 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118972 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154067 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117753 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144081 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104643 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102892 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вице-чемпион Украины подписал баскетболиста "Химика"

Вице-чемпион Украины подписал баскетболиста "Химика"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. БК "Киев-Баскет" продолжил комплектацию до следующего сезона. Очередным новичком "желто-черных" стал 22-летний форвард "Химик" Артем Ковалев. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Ковалев в сезоне 2019/20 набирал в среднем 7,8 очков, делал 4,3 подбора и 0,9 передач в 25 матчах Суперлиги.

В прошлом году в составе студенческой сборной Украины Ковалев занял второе место на Универсиаде, а также вызывался во взрослую сборную страны. В клубной системе южненцев форвард находился шесть лет.

Напомним, что ранее киевляне подписали американских легионеров Брюса Мэйси, Брэндона Янга, а также украинского форварда Евгения Сахнюка.

Украинские Национальные Новости

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