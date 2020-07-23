Вице-чемпион Украины подписал баскетболиста "Химика"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. БК "Киев-Баскет" продолжил комплектацию до следующего сезона. Очередным новичком "желто-черных" стал 22-летний форвард "Химик" Артем Ковалев. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Ковалев в сезоне 2019/20 набирал в среднем 7,8 очков, делал 4,3 подбора и 0,9 передач в 25 матчах Суперлиги.
В прошлом году в составе студенческой сборной Украины Ковалев занял второе место на Универсиаде, а также вызывался во взрослую сборную страны. В клубной системе южненцев форвард находился шесть лет.
Напомним, что ранее киевляне подписали американских легионеров Брюса Мэйси, Брэндона Янга, а также украинского форварда Евгения Сахнюка.