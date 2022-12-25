Витрати Великої Британії на оборону зростуть більш як на 1 мільярд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Велика Британія збільшить витрати на оборону на понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,21 мільярда доларів), щоб уникнути реального скорочення витрат протягом наступних двох років, повідомила газета Telegraph, інформує УНН.
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Очікується, що навесні міністр фінансів Джеремі Хант оголосить про збільшення бюджету.
Газета повідомила, що військові експерти вважають, що бюджет Міністерства оборони у 2024/25 році має збільшитися до 50,1 млрд фунтів стерлінгів з 48,6 млрд, щоб уникнути скорочення у реальному вираженні, оскільки інфляція залишається вищою за 10%.
Хант минулого місяця заявив, що уряд визнає необхідність збільшення витрат на оборону і підтвердив, що бюджет буде збережено на рівні не менше 2% валового внутрішнього продукту відповідно до зобов'язань перед НАТО.
"У нас один з найбільших оборонних бюджетів у Європі, і в 2020 році ми оголосили про найбільше збільшення видатків на оборону з часів Холодної війни", - заявив представник уряду.
Представник додав, що будь-яке збільшення видатків на оборону розглядатиметься в рамках наступного комплексного огляду, документа, в якому буде викладено пріоритети Великої Британії в галузі оборони, безпеки та зовнішньої політики.