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Витрати Великої Британії на оборону зростуть більш як на 1 мільярд доларів

Витрати Великої Британії на оборону зростуть більш як на 1 мільярд доларів

Київ • УНН

 • 317663 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Велика Британія збільшить витрати на оборону на понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,21 мільярда доларів), щоб уникнути реального скорочення витрат протягом наступних двох років, повідомила газета Telegraph, інформує УНН.

Деталі

Очікується, що навесні міністр фінансів Джеремі Хант оголосить про збільшення бюджету.

Газета повідомила, що військові експерти вважають, що бюджет Міністерства оборони у 2024/25 році має збільшитися до 50,1 млрд фунтів стерлінгів з 48,6 млрд, щоб уникнути скорочення у реальному вираженні, оскільки інфляція залишається вищою за 10%.

Хант минулого місяця заявив, що уряд визнає необхідність збільшення витрат на оборону і підтвердив, що бюджет буде збережено на рівні не менше 2% валового внутрішнього продукту відповідно до зобов'язань перед НАТО.

"У нас один з найбільших оборонних бюджетів у Європі, і в 2020 році ми оголосили про найбільше збільшення видатків на оборону з часів Холодної війни", - заявив представник уряду.

Представник додав, що будь-яке збільшення видатків на оборону розглядатиметься в рамках наступного комплексного огляду, документа, в якому буде викладено пріоритети Великої Британії в галузі оборони, безпеки та зовнішньої політики.

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