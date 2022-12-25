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Расходы Великобритании на оборону возрастут более чем на 1 миллиард долларов

Расходы Великобритании на оборону возрастут более чем на 1 миллиард долларов

Киев • УНН

 • 317662 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Великобритания увеличит расходы на оборону более чем на 1 миллиард фунтов стерлингов (1,21 миллиарда долларов), чтобы избежать реального сокращения расходов в течение следующих двух лет, сообщила газета Telegraph, информирует УНН.

Детали

Ожидается, что весной министр финансов Джереми Хант объявит об увеличении бюджета.

Газета сообщила, что военные эксперты считают, что бюджет Министерства обороны в 2024/25 году должен увеличиться до 50,1 млрд фунтов стерлингов с 48,6 млрд во избежание сокращения в реальном выражении, поскольку инфляция остается выше 10%.

Хант в прошлом месяце заявил, что правительство признает необходимость увеличения расходов на оборону и подтвердило, что бюджет будет сохранен на уровне не менее 2% валового внутреннего продукта в соответствии с обязательствами перед НАТО.

"У нас один из самых больших оборонных бюджетов в Европе, и в 2020 году мы объявили о наибольшем увеличении расходов на оборону со времен Холодной войны", - заявил представитель правительства.

Представитель добавил, что любое увеличение расходов на оборону будет рассматриваться в рамках следующего комплексного обзора, документа, в котором будут изложены приоритеты Великобритании в области обороны, безопасности и внешней политики.

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