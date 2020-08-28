Витискати з економіки те, що є: Корнієнко назвав головне завдання в умовах економічного падіння

“Задача керівництва зараз Міністерства фінансів, підпорядкованих йому служб, це і ДФС і Митниця, це, звичайно, точно не збавляти темпи, не збавляти показники, а навпаки, їх збільшувати. Тому що в умовах, в принципі, будь-якого економічного падіння, ми зараз в них, на жаль, знаходимось, через об’єктивні, як казав пан Нефьодов, обставини. В таких умовах головна задача, це, все-таки, максимально витискати те, що є зараз, з економіки. В хорошому сенсі. Не в сенсі там якихось додаткових перевірок чи якогось тиску на бізнес, а в сенсі того, що сумлінні платники податків та сумлінні користувачі митниці мають, в принципі, сумлінно себе поводити”, - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що також потрібно працювати з контрабандою.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватися у третьому кварталі цього року.