Економіка України у третьому кварталі почала відновлюватися - Шмигаль

"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - написав Шмигаль.

Він також відзначив, що фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі:

▪️ Іспанія -22,1%

▪️ Велика Британія -21,7%

▪️ Франція -19%

▪️ Німеччина -11,7%

▪️ Україна -11,4%

▪️ США -9,5%

▪️ Польща -7,9%.

Нагадаємо, Держстат оцінив падіння ВВП у другому кварталі в 11,4%.