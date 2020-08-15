Економіка України у третьому кварталі почала відновлюватися - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватися у третьому кварталі цього року. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - написав Шмигаль.
Він також відзначив, що фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі:
▪️ Іспанія -22,1%
▪️ Велика Британія -21,7%
▪️ Франція -19%
▪️ Німеччина -11,7%
▪️ Україна -11,4%
▪️ США -9,5%
▪️ Польща -7,9%.
Нагадаємо, Держстат оцінив падіння ВВП у другому кварталі в 11,4%.