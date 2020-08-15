Экономика Украины в третьем квартале начала восстанавливаться - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале этого года. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - написал Шмыгаль.
Он также отметил, что практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале:
▪️ Испания -22,1%
▪️ Великобритания -21,7%
▪️ Франция -19%
▪️ Германия -11,7%
▪️ Украина -11,4%
▪️ США -9,5%
▪️ Польша -7,9%.
Напомним, Госстат оценил падение ВВП во втором квартале в 11,4%.