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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71562 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98490 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123466 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105466 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125335 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100737 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101638 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103775 просмотра

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Экономика Украины в третьем квартале начала восстанавливаться - Шмыгаль

Экономика Украины в третьем квартале начала восстанавливаться - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 15127 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале этого года. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - написал Шмыгаль.

Он также отметил, что практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале:

▪️ Испания -22,1%
▪️ Великобритания -21,7%
▪️ Франция -19%
▪️ Германия -11,7%
▪️ Украина -11,4%
▪️ США -9,5%
▪️ Польша -7,9%.

Напомним, Госстат оценил падение ВВП во втором квартале в 11,4%.

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