Витік токсичних речовин з алмазного рудника в Анголі: у Конго загинули 12 осіб і 4 500 - захворіли

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Витік перетворив притоку річки Конго в червоний колір і вбив величезну кількість риби, яку деякі люди з'їли, сказала міністр навколишнього середовища ДРК Ан Єва Базайба.

Вона повідомила, що Демократична Республіка Конго вимагатиме відшкодування збитків, але не уточнила, який розмір.

Влада провінції Касаї заборонили людям пити воду і їсти рибу з річки, але постраждали близько мільйона людей.

Спільноти, які живуть на берегах річок, страждали діареєю і іншими проблемами зі здоров'ям.

За даними інформаційного агентства Reuters, на руднику видобувається близько 75% алмазів Анголи.

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