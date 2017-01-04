Виставка "Квіти Опішні" відкрилася в Черкасах

"Не кожному вдається прожити два життя. Не кожному вдається вдихнути інше, нове, життя в щось. Я принесла для показу унікальний експонат − один із перших експонатів музею, що має обліковий номер 24. Це кінець ХІХ століття. Тетяна вдихнула нове життя в хусткові орнаменти, коли побачила його в нашому музеї. Працюючи з ним, разом із нашими фахівцями Тетяна започаткувала новий проект "Від традиції до сучасного стилю", − розповіла під час відкриття виставки етнограф Черкаського обласного краєзнавчого музею Вікторія Наумчук.

Заслужений майстер народної творчості Ольга Отнякіна-Бердник наголосила, що квіткові орнаменти − характерна особливість опішнянської кераміки, і вона органічно передана в іншому виді народного мистецтва черкаською майстринею.

Як повідомляв УНН, в Одесі презентували масштабну виставку пряничних будиночків.