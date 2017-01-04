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Выставка "Цветы Опишни" открылась в Черкассах

Выставка "Цветы Опишни" открылась в Черкассах

Киев • УНН

 • 9081 просмотра

ЧЕРКАССЫ-ПОЛТАВА-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня, 4 января, в галерее народного искусства в Черкассах открылась выставка известной в городе народной мастерицы Татьяны Дубовец. После просмотра выставки керамики в Опишне в Полтавской области мастер вдохновилась творчеством коллег-керамистов настолько, что перенесла мотивы опишнянской росписи на свои работы - вышитые женские платки, передает корреспондент УНН-Центр.

"Не каждому удается прожить две жизни. Не каждому удается вдохнуть другую, новую жизнь во что-то. Я принесла для показа уникальный экспонат - один из первых экспонатов музея, учетный номер 24. Это конец XIX века. Татьяна вдохнула новую жизнь в платочные орнаменты, когда увидела его в нашем музее. Работая с ним, вместе с нашими специалистами Татьяна начала новый проект "От традиции к современному стилю", - рассказала во время открытия выставки этнограф Черкасского областного краеведческого музея Виктория Наумчук.

Заслуженный мастер народного творчества Ольга Отнякина-Бердник подчеркнула, что цветочные орнаменты - характерная особенность опишнянской керамики, и она органично передана в другом виде народного искусства черкасской мастерицей.

Как сообщал УНН, в Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков.

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