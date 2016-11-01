Вісьмома матчами розпочнеться друге коло групового раунду Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сьогодні відбудуться матчі в групах А, В, С, D, передає УНН.
Центральним протистоянням вечора стане дуель лідерів квартету С в якій візьмуть участь каталонська "Барселона" і англійський "Манчестер Сіті". Попередня гра (3-й тур ЛЧ) завершилася перемогою каталонців 4:0, а бомбардир "синьо-гранатових" Ліонель Мессі оформив хет-трик. Зустрічі пройде в Манчестері на стадіоні "Етіхад".
В іншому матчі квартету "Боруссія" Менхенгладбах прийматиме шотландський "Селтік".
Інші пари матчів груп А, В, D:
Група А: "Лудогорець" – "Арсенал", "Базель" – "ПСЖ";
Група В: "Бешикташ" – "Наполі", "Бенфіка" – "Динамо";
Група D: "Атлетіко" – "Ростов", "ПСВ" – "Баварія".
Додамо, що у випадку перемог "Барселони" та "Атлетіко", обидві команди оформлять перепустки в раунд плей-офф.
Нагадаємо, ФК “Динамо” (Київ) сьогодні проведе поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді проти португальської “Бенфіки”.