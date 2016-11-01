Восемью матчами начнется второй круг группового раунда Лиги чемпионов

Центральным противостоянием вечера станет дуэль лидеров квартета С в которой примут участие каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Сити". Предыдущая игра (3-й тур ЛЧ) завершилась победой каталонцев 4:0, а бомбардир "сине-гранатовых" Лионель Месси оформил хет-трик. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

В другом матче квартета "Боруссия" Менхенгладбах будет принимать шотландский "Селтик".

Другие пары матчей групп А, В, D:

Группа А: "Лудогорец" - "Арсенал", "Базель" - "ПСЖ";

Группа В: "Бешикташ" - "Наполи", "Бенфика" - "Динамо";

Группа D: "Атлетико" - "Ростов", "ПСВ" - "Бавария".

Добавим, что в случае побед "Барселоны" и "Атлетико", обе команды оформят пропуска в плей-офф.

Напомним, ФК "Динамо" (Киев) сегодня проведет поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде против португальской "Бенфики".