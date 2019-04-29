Вісім людей загинули в ДТП в Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Поліція Нової Зеландії повідомила, що в неділю вранці на шосе номер 1 на північ від озера Таупо в центральній частині Північного острова сталося ДТП, що призвело до загибелі восьми чоловік, ще один отримав важкі поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сіньхуа.
За словами поліції, автомобіль зіткнувся з іншою машиною, що їхала назустріч.
У першому автомобілі знаходилися вісім чоловік, а в іншому - тільки водій. Вижив лише 9-річний хлопчик, але він знаходиться в критичному стані.
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Нагадаємо, у туніському місті Сіді-Бузід, в суботу в результаті зіткнення двох грузових автомобілів, загинуло щонайменше 12 людей, ще 21 особа дістала поранення.