Міжнародні партнери за спецпрограмою виділять Україні 125 тис. євро на боротьбу з пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Програма "V4 East Solidarity Programe", створена під егідою міжнародного Вишеградського фонду для країн "Східного партнерства", передбачає для допомоги Україні 125 тис. євро для боротьби з пандемією COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Боднара з послами країн-членів "Вишеградської групи", інформує УНН.
"Представники групи презентували спеціальну програму "V4 East Solidarity Programe", яка створена під егідою міжнародного Вишеградського фонду для країн "Східного партнерства". В рамках неї для допомоги Україні буде виділено 125 тисяч євро для боротьби з пандемією COVID-19 у Чернівецькій та Луганській областях", - повідомили у МЗС.
Нагадаємо, на початку квітня у спільній заяві Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини щодо майбутнього "Східного партнерства" четвірка заявила, що "запустить надзвичайну "програму V4EastSolidarity" для країн "Східного партнерства" у рамках міжнародного Вишеградського фонду, за спрощеною процедурою, що присвячена зміцненню сфери охорони здоров’я, соціальній та економічній стійкості груп громадян країн "Східного партнерства", порушених пандемією COVID-19 і її наслідками.