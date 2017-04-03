Вироки чотирьом терористам винесли в Німеччині

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вищий земельний суд у Дюссельдорфі засудив сьогодні 29-річного ісламіста Марко Г., який намагався скоїти теракт у 2012 році, до довічного ув'язнення без права звільнення після 15 років відбування покарання. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Трьох його спільників, обвинувачених разом із Марко Г. у створенні терористичної групи і у змові з метою вбивства, засудили до позбавлення волі на термін від 9,5 до 12 років.

10 грудня 2012 року на першій колії головного вокзалу в Бонні було виявлено радіокерований вибуховий пристрій. Поліція вивела його з ладу, використавши водяну гармату.

Через чотири місяці, в березні 2013 року, поліцейські затримали чотирьох ісламістів-салафітів, які прямували автомобілем до Леверкузена, де збиралися застрелити главу праворадикальної партії Pro NRW. Під час розслідування цієї спроби замаху поліція запідозрила Марко Г. — німця, який прийняв іслам — в організації теракту на вокзалі в Бонні. На вибуховому пристрої виявили ДНК його дружини і сина.

Нагадаємо, в середині березня міністерство внутрішніх справ землі Нижня Саксонія у ФРН заборонило діяльність об’єднання “Німецькомовний ісламський центр Хільдесхайма”, який рекрутував бойовиків для угруповання “Ісламська держава”.

 

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