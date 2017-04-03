Приговоры четырем террористам вынесли в Германии

Трех его сообщников, обвиняемых вместе с Марко Г. в создании террористической группы и в заговоре с целью убийства, приговорили к лишению свободы на срок от 9,5 до 12 лет.

10 декабря 2012 года на первом пути главного вокзала в Бонне было обнаружено радиоуправляемое взрывное устройство. Полиция вывела его из строя, используя водяную пушку.

Спустя четыре месяца, в марте 2013 года, полицейские задержали четырех исламистов-салафитов, которые направлялись на автомобиле в Леверкузен, где собирались застрелить главу праворадикальной партии Pro NRW. Во время расследования этой попытки покушения полиция заподозрила Марко Г. – немца, принявшего ислам – в организации теракта на вокзале в Бонне. На взрывном устройстве обнаружили ДНК его жены и сына.

Напомним, в середине марта министерство внутренних дел земли Нижняя Саксония в ФРГ запретило деятельность объединения "Немецкоязычный исламский центр Хильдесхайма", который рекрутировал боевиков для группировки "Исламское государство".