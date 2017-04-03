Приговоры четырем террористам вынесли в Германии

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 24914 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100659 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116102 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174806 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128083 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123719 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116464 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106419 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107462 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103882 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Высший земельный суд в Дюссельдорфе приговорил сегодня 29-летнего исламиста Марко Г., который пытался совершить теракт в 2012 году, к пожизненному заключению без права освобождения после 15 лет отбытия наказания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Трех его сообщников, обвиняемых вместе с Марко Г. в  создании террористической группы и в заговоре с целью убийства, приговорили к лишению свободы на срок от 9,5 до 12 лет.

10 декабря 2012 года на первом пути главного вокзала в Бонне было обнаружено радиоуправляемое взрывное устройство. Полиция вывела его из строя, используя водяную пушку.

Спустя четыре месяца, в марте 2013 года, полицейские задержали четырех исламистов-салафитов, которые направлялись на автомобиле в Леверкузен, где собирались застрелить главу праворадикальной партии Pro NRW. Во время расследования этой попытки покушения полиция заподозрила Марко Г. – немца, принявшего ислам – в организации теракта на вокзале в Бонне. На взрывном устройстве обнаружили ДНК его жены и сына.

Напомним, в середине марта министерство внутренних дел земли Нижняя Саксония в ФРГ запретило деятельность объединения "Немецкоязычный исламский центр Хильдесхайма", который рекрутировал боевиков для группировки "Исламское государство".

 

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