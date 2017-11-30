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Виробники молока і м'яса не проти скасування мораторію на перевірку

Виробники молока і м'яса не проти скасування мораторію на перевірку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вітчизняні виробники молочної та м'ясної продукції готові до скасування мораторію на перевірки бізнесу. Про це свідчать відповіді на інформаційні запити УНН профільних Асоціації.

Так, редакція УНН запитала у виробників продуктів харчування, чи готові вони до скасування мораторію на перевірки і як сплеск фальсифікату на ринку продуктів харчування відображається на їх діяльності.

"За" відновлення перевірок висловилася і "м'ясники" і "молочники".

"У разі отримання звернення державних органів виконавчої влади щодо скасування мораторію на перевірки бізнесу Союз готовий розглянути і підтримати цю ініціативу", - повідомили в Союзі молочних підприємств України.

"Інформації про кількість фальсифікату м'ясної продукції на ринку у нас немає. Ініціативу про скасування мораторію на перевірки бізнесу - підтримуємо", - в свою чергу заявили в Асоціації "Укрм'ясо".

В "Укрмолпромі" розповіли, що всі члени їх Асоціації впроваджують на своїх виробництвах принципи контролю якості ХАССП, а даних про фальсифікації своєї продукції не мають. При цьому, "молочники" все одно відзначили, що не проти контролю і він повинен відповідати європейському рівню.

"Що стосується нелегальних виробників, їх кількості, відсотки неякісної продукції на ринку і розміру збитків - це компетенція державних контролюючих органів ... (у цілому ж - ред.) Молочна галузь, як і вся країна, визначила європейський шлях розвитку, тому і контроль за продукцією повинен відповідати європейському рівню ", - повідомили в "Укрмолпромі".

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні з 2014 року діє мораторій на перевірки бізнесу.

За цей час, як констатують експерти, впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, стали частіше випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.

За словами нардепа С.Тригубенко, у випадку скасування мораторію на перевірки, їх об'єктами, в першу чергу повинні стати не легальні виробники, а тіньовики і підпільники.

Українські Національні Новини

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