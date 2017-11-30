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Производители молока и мяса не против отмены моратория на проверку

Производители молока и мяса не против отмены моратория на проверку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 листопада. УНН. Отечественные производители молочной и мясной продукции готовы к отмене моратория на проверки бизнеса. Об этом свидетельствует ответы на информационные запросы УНН профильных Ассоциации.

Так, редакция УНН спросила у производителей продуктов питания, готовы ли они к отмене моратория на проверки и как всплеск фальсификаций на рынке продуктов питания отражается на их деятельности.

“За” возобновление проверок высказалась и “мясники”, и “молочники”.

“В случае получения обращения государственных органов исполнительной власти относительно отмены моратория на проверки бизнеса Союз готов рассмотреть и поддержать эту инициативу”, - сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

“Информации о количестве фальсификата мясной продукции на рынке у нас нет. Инициативу про отмену моратория на проверки бизнеса - поддерживаем”, - в свою очередь заявили в Ассоциации “Укрмясо”.

В “Укрмолпроме” рассказали, что все члены их Ассоциации внедряют на своих производствах принципы контроля качества ХАССП, а данных о фальсификации своей продукции не имеют. При этом, “молочники” все равно отметили, что не против контроля и он должен соответствовать европейскому уровню.

“Что касается нелегальных производителей, их количества, процента некачественной продукции на рынке и размера убытков - это компетенция государственных контролирующих органов… (В целом же - ред.) молочная отрасль, как и вся страна, определила европейский путь развития, поэтому и контроль за продукцией должен отвечать европейскому уровню”, - сообщили в “Укрмолпроме”.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине с 2014 года действует мораторий на проверки бизнеса.

За это время, как констатируют эксперты, упало качество продуктов питания, выросло количество фальсификата на полках супермаркетов, стали чаще случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.

По словам нардепа С.Тригубенка, в случае отмены моратория на проверки, их объектами, в первую очередь должны стать не легальные производители, а теневики и подпольщики. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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