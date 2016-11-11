Випадок АЧС зафіксовано на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У особистому підсобному господарстві громадянина, який проживає в с. Себине Новоодеського району Миколаївської області, було зареєстровано загибель свині, встановлено діагноз на африканську чуму свиней, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
"Відповідно до оперативної інформації ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області від 10.11.2016 № 14/4/04-4/2345, 08.11.2016 р. в особистому підсобному господарстві громадянина, який проживає в с. Себине Новоодеського району Миколаївської області, було зареєстровано загибель свині. 10 листопада 2016 року методом молекулярно-генетичного випробування встановлено діагноз на африканську чуму свиней.", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за попередньою інформацією в с. Себине нараховується близько 200 голів свиней.
У прес-службі також зазначили, що з метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоодеській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.
Нагадаємо, за 9 місяців поточного року через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів.