Случай АЧС зафиксирован в Николаевской области

"Согласно оперативной информации ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области от 10.11.2016 № 14/4/04-4/2345, 08.11.2016 г. В личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего в с. Себино Новоодесского района Николаевской области, была зарегистрирована гибель свиньи. 10 ноября 2016 года методом молекулярно-генетического испытания установлен диагноз африканской чумой свиней.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по предварительной информации в с. Себино насчитывается около 200 голов свиней.

В пресс-службе также отметили, что с целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новоодесской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Напомним, за 9 месяцев текущего года из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз.