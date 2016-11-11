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15 марта, 19:03 • 111872 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157060 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132006 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124938 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109649 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103940 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100415 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Случай АЧС зафиксирован в Николаевской области

Случай АЧС зафиксирован в Николаевской области

Киев • УНН

 • 5302 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего в с. Себино Новоодесского района Николаевской области, была зарегистрирована гибель свиньи, установлен диагноз африканской чумой свиней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"Согласно оперативной информации ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области от 10.11.2016 № 14/4/04-4/2345, 08.11.2016 г. В личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего в с. Себино Новоодесского района Николаевской области, была зарегистрирована гибель свиньи. 10 ноября 2016 года методом молекулярно-генетического испытания установлен диагноз африканской чумой свиней.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по предварительной информации в с. Себино насчитывается около 200 голов свиней.

В пресс-службе также отметили, что с целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новоодесской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Напомним, за 9 месяцев текущего года из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз.

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