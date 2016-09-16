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Винуватцю смертельної ДТП у Миколаєві повідомили про підозру

Винуватцю смертельної ДТП у Миколаєві повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 7788 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Винуватцю смертельної ДТП у Заводському районі Миколаєва, внаслідок якої загинули четверо працівників автодорожньої служби, повідомили про підозру. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Так, 5 вересня відповідно до вимог ст.208 КПК України, водія автомобілю марки BMW 320i затримано та за погодженням з процесуальним керівником повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України

“Зважаючи на обтяжуючу обставину — перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння, та тяжкість наслідків злочину, слідчим погоджено із процесуальним керівником клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави”, — повідомили у прокуратурі.

Повідомляється, що судовий розгляд заплановано на 16 вересня 2016 року.

Нагадаємо, близько 04:50 год. ранку 15 вересня у Миколаєві, в районі перехрестя пр. Центрального та вул. Шосейна, водій автомобілю BMW-320, рухаючись у напрямку мікрорайону “Намив”, наїхав на працівників автодорожньої служби, які наносили дорожню розмітку. Внаслідок аварії загинуло четверо осіб у віці від 35 до 50 років.

Згідно тесту на вживання алкогольних напоїв “Фактор М”, в крові водія виявили понад 1,6 проміле алкоголю, що є середнім ступенем сп’яніння.

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