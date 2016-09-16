Виновнику смертельного ДТП в Николаеве сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Виновнику смертельного ДТП в Заводском районе Николаева, в результате которого погибли четверо работников автодорожной службы, сообщили о подозрении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, 5 сентября в соответствии с требованиями ст.208 УПК Украины, водитель автомобиля марки BMW 320i задержан и по согласованию с процессуальным руководителем ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины
"Учитывая отягчающее обстоятельство - пребывание за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и тяжесть последствий преступления, следователем согласовано с процессуальным руководителем ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщили в прокуратуре.
Сообщается, что судебное разбирательство запланировано на 16 сентября 2016 года.
Напомним, около 4:50 утра 15 сентября в Николаеве, в районе перекрестка пр. Центрального и ул. Шоссейная, водитель автомобиля BMW-320, двигаясь в направлении микрорайона "Намыв", наехал на работников автодорожной службы, которые наносили дорожную разметку. В результате аварии погибли четыре человека в возрасте от 35 до 50 лет.
Согласно тесту на употребление алкогольных напитков "Фактор М", в крови водителя обнаружили более 1,6 промилле алкоголя, что является средней степенью опьянения.