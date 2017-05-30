Винуватця смертельної ДТП в Івано-Франківську засудили на вісім років
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Апеляційний суд області залишив без змін вирок першої інстанції щодо жителя м. Івано-Франківськ, котрий вчинив смертельну аварію, в якій загинуло 4-ро людей. Йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
"Апеляційний суд Івано-Франківської області 29.05.2017 року залишив без змін вирок першої інстанції щодо жителя обласного центру, котрий вчинив смертельну аварію, в якій загинуло четверо людей", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, в ході судового розгляду прокуратура орієнтувала суд на призначення винуватцю ДТП покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі.
Суд визнав правопорушника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та засудив до 8-ми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 3 роки.
Однак, засуджений оскаржив покарання в апеляційній інстанції, яка залишила у силі попередній вирок.
Смертельна аварія трапилася в кінці листопада 2015 року в Івано-Франківську. Тоді, пізно ввечері, водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, за кермом автомобіля "Мерседес Бенц" перевищив швидкість та на вул. Є. Коновальця, порушуючи правила дорожнього руху, допустив зіткнення з автомобілем "Опель Кадет".
Внаслідок ДТП 2-оє пасажирів та водій автомобіля "Опель Кадет" та пасажир автомобіля "Мерседес Бенц" загинули.
Як повідомляв УНН 30 травня, стали відомі подробиці ДТП з пасажирським автобусом на Запоріжжі.