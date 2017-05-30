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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Виновника смертельного ДТП в Ивано-Франковске осудили на восемь лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Апелляционный суд области оставил без изменений приговор первой инстанции жителю г. Ивано-Франковск, совершившему смертельную аварию, в которой погибли 4-ро граждан. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.

Виновника смертельного ДТП в Ивано-Франковске осудили на восемь лет

"Апелляционный суд Ивано-Франковской области 29.05.2017 года оставил без изменений приговор первой инстанции по жителю областного центра, совершившему смертельную аварию, в которой погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе судебного разбирательства прокуратура ориентировала суд на назначение виновнику ДТП наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы.

Суд признал правонарушителя виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 8-ми годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года.

Однако, осужденный обжаловал наказание в апелляционной инстанции, оставившей в силе предыдущий приговор.

Смертельная авария произошла в конце ноября 2015 году в Ивано-Франковске. Тогда, поздно вечером, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля "Мерседес Бенц" превысил скорость и на ул. Е.Коновальца, нарушая правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем "Опель Кадет".

В результате ДТП 2-ое пассажиров и водитель автомобиля "Опель Кадет" и пассажир автомобиля "Мерседес Бенц" погибли.

Как сообщал УНН 30 мая, стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом в Запорожье.

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