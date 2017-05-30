Виновника смертельного ДТП в Ивано-Франковске осудили на восемь лет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Апелляционный суд области оставил без изменений приговор первой инстанции жителю г. Ивано-Франковск, совершившему смертельную аварию, в которой погибли 4-ро граждан. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
"Апелляционный суд Ивано-Франковской области 29.05.2017 года оставил без изменений приговор первой инстанции по жителю областного центра, совершившему смертельную аварию, в которой погибли четыре человека", - говорится в сообщении.
Напомним, в ходе судебного разбирательства прокуратура ориентировала суд на назначение виновнику ДТП наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы.
Суд признал правонарушителя виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 8-ми годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года.
Однако, осужденный обжаловал наказание в апелляционной инстанции, оставившей в силе предыдущий приговор.
Смертельная авария произошла в конце ноября 2015 году в Ивано-Франковске. Тогда, поздно вечером, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля "Мерседес Бенц" превысил скорость и на ул. Е.Коновальца, нарушая правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем "Опель Кадет".
В результате ДТП 2-ое пассажиров и водитель автомобиля "Опель Кадет" и пассажир автомобиля "Мерседес Бенц" погибли.
Как сообщал УНН 30 мая, стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом в Запорожье.